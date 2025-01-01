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الثالث خلال 24 ساعة.. هجوم صاروخي جديد من اليمن يستهدف وسط "إسرائيل"

الجمعة 23 مايو 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثالث خلال 24 ساعة.. هجوم صاروخي جديد من اليمن يستهدف وسط "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

دوت صافرات الإنذار فجر اليوم الجمعة في تل أبيب ومناطق واسعة من إسرائيل نتيجة هجوم صاروخي من اليمن هو الثالث خلال 24 ساعة.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " أنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وقالت الجبهة الداخلية أن صافرات الانذار دوت في تل أبيب الكبرى نتيجة هجوم صاروخي باليستي من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي "علينا أن نتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من الخميس استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي بعد ساعات من صاروخ آخر أطلقه الحوثيون على إسرائيل.

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