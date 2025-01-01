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غوتيريش يندد بـ”الفترة الأكثر وحشية” في حرب غزة (فيديو)

الجمعة 23 مايو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يندد بـ”الفترة الأكثر وحشية” في حرب غزة (فيديو)



غزة/سما/

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن “الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي” مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري.

وأورد غوتيريش في بيان “طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة… ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة”، مضيفا “يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير”.

كما أكد أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة “ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق المساعدات (بكميات كبيرة)”.

وأضاف غوتيريش للصحافيين “بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة”.

 

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