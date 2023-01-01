عائلات مُسحت من السجل المدني.. 55 شهيدًا وعشرات الإصابات بمجازر إسرائيلية في غزة

غزة /سما/

قتل الجيش الإسرائيلي 55 فلسطينيا، في سلسلة غارات مكثفة منذ فجر الجمعة، استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها للشهر العشرين.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مخيمات تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين ومستشفى العودة في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لتجمعٍ من المواطنين عند مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة، وفق مسعفين.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني في بيان، بانتشال 9 شهداء بينهم 8 أطفال جثامينهم “متفحمة” بشكل كامل، جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع بالمنزل المستهدف، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين في المكان مستمرة.

وأضاف المصدر ذاته أن فلسطينيين قتلا جراء قصف إسرائيلي في قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

كما قتل الجيش الإسرائيلي طفلين من عائلة أبو عكر وأصاب آخرين في قصف استهدف شقة بمخيم خان يونس، وفق المصادر نفسها.

وأفاد مسعفون بأن شابا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي السياق، أوضح شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية نفذت “قصفا مكثفا”، منذ فجر الجمعة، على قرية قيزان النجار ومنطقة أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، فضلا عن بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

كما أشاروا إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي فتح نيرانه شرقي بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

أما في وسط قطاع غزة، فقالت مصادر طبية للأناضول إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف عناصر تأمين مساعدات في مدينة دير البلح أثناء محاولتهم تأمين وصول شاحنات مساعدات إلى مخازن لمؤسسات دولية بالمدينة.

ووفق المصادر نفسها، فقد “وصل 4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف إسرائيل مجموعة من المواطنين، شرقي دير البلح”.

واستشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في مخيم النصيرات، حسب المصادر الطبية.

أما في مدينة غزة، فقد استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأة باستهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية قرب مفترق “عبد العال” على شارع الجلاء وسط المدينة، كما ذكرت مصادر طبية للأناضول.

كما أشارت المصادر إلى سقوط “3 شهداء بينهم طفلان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة جباليا البلد شمال القطاع”.

وعلى هذا النحو، أفاد شهود عيان للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف جديدة شمال قطاع غزة، فضلا عن قصفه منزلا في محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، ما أوقع عددا من المصابين.



وأضافت المصادر ذاتها أن المنطقة الجنوبية لحيي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة تعرضا لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف منذ ساعات فجر الجمعة.

وتعد هذه الغارات والاستهدافات جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي مطلق ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل أيضا التجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.