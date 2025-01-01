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مفوض الأونروا: إمدادات الطعام نفذت في غزة و يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية

الجمعة 23 مايو 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا: إمدادات الطعام نفذت في غزة و يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية



القدس المحتلة/سما/

قال. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني:

واكد ان سكان قطاع غزة عانوا من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا.

وقال ان إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت ومات كبار السن بسبب نقص الأدوية.

واضاف ان المساعدات التي تصل الآن إلى قطاع غزة أشبه بإبرة في كومة قش.

وقال ان تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية.

واكد ان أقل ما نحتاجه هو 500 أو 600 شاحنة يوميا تدار من خلال هيئات أممية بينها الأونروا.

وقال انه يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية.

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