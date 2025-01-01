كاتبة "إسرائيلية": ترامب ترك "إسرائيل" تنتحر بصمت ويفضل التحالف مع السعودية..

القدس المحتلة/سما/

قالت الكاتب في صحيفة "هآرتس" العبرية، رافيت هيخت، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، إلى أن خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفعلية تسير إلى اتجاه مقلق للغاية، إذ كانت أولى تجلياته الواضحة إطلاق سراح عيدان ألكسندر، المواطن الأميركي، بصفقة فردية وخاصة.

وقالت في مقالها: "إن ترامب لم يُصدر نداء صريحاً لـ (إسرائيل) بوقف الحرب، والتقديرات تشير إلى أنه لن يفرض عليها حظراً على السلاح أو يرفع الفيتو الأميركي عن قرارات ضدها في مجلس الأمن، لكنه، فعليا، يتصرف وكأنه يتخلى بهدوء عن التحالف مع (إسرائيل)، مفضلاً عليها السعودية كشريك إستراتيجي جديد في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أن المؤشرات على ذلك كثيرة، عددت منها، أنه انسحب بسرعة من ملف جماعة أنصار الله في اليمن، وها هي "إسرائيل" تواجه وحدها الصواريخ التي تعطل حياة مواطنيها وحركة الطيران الدولي إليها، والتي ستستمر طالما استمرت الحرب على غزة، وهو في طريقه إلى اتفاق مع إيران، من غير المؤكد أنه سيأخذ المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار.

وأضافت: "والأهم من ذلك: يبدو أنه تخلّى تقريبا عن قضية الأسرى التي كانت تشغله في بداية ولايته، ولا ينوي ممارسة ضغط جوهري في هذا الاتجاه".

وتابعت: هذه الخطوات من شخصية "تضع كلامها حيث تضع أموالها"، تظهر أولا وقبل كل شيء أنه لا يشعر بالمسؤولية عن مصير "إسرائيل"، ولا يرى فائدة في "تأديب" نتنياهو أو الجمهور الإسرائيلي، بل لعلها تشير إلى أن "تل أبيب" لا تحتاج إلى عقوبات صارخة مثل حظر السلاح، يكفي فقط تركها وحدها، وترك الآخرين ينهشون مكانتها بينما تنغمس في حرب مدمّرة، باختصار: تركها تنتحر بصمت.