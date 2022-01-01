قطر و معادلة البقاء..معاريف

بقلم : موران زيغا. باحث في شؤون دول الخليج في جامعة حيفا

في حين تستثمر دول المنطقة مليارات الدولارات في بناء الجيوش، تقدم قطر نموذجاً مختلفاً ــ أكثر خطورة، وأكثر تطوراً، ويصعب احتواؤه بالوسائل التقليدية. إن الركيزة الأساسية للاستراتيجية القطرية هي إدراك أنها لن تكون قادرة أبداً على الدفاع عن نفسها بالقوة. إنها لا تمتلك أي ميزة عددية، ولا عمق استراتيجي، ولا قدرة على الصمود في وجه أي هجوم عسكري من أي من القوى الإقليمية. وبينما تستثمر قطر مليارات الدولارات في بناء جيش مجهز تجهيزا جيدا، وبالتحديد بسبب قيودها البنيوية، فقد طورت ثلاث طبقات من الدفاع، وثلاث سياسات تأمين استراتيجية تمنحها قوة بعيدة المدى دون إطلاق رصاصة واحدة.

التحالف مع القوى العظمى. تعمل قطر على بناء الترابط مع جهات فاعلة أقوى، بقيادة الولايات المتحدة . إنها تضع نفسها في موضع الوسيط الذي يقوم بالعمل القذر الذي لا يريد الآخرون القيام به. لقد توسطت بين الولايات المتحدة وطالبان وحمااش وإيران وفنزويلا، والقائمة تطول. ولتحقيق هذه الغاية، منحتها الولايات المتحدة في عام 2022 وضع "الحليف الرئيسي غير المنتمي لحلف شمال الأطلسي" المرموق. ولم تؤد زيارة ترامب إلى الدوحة إلا إلى تعزيز العلاقة من خلال الصفقات الاستراتيجية التي جعلت من الترابط المتبادل أمراً واقعاً. وعندما يقف بجانبك أقوى رجل في الصف، لن يسارع أحد إلى إيذائك.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تخلق قطر اعتماداً اقتصادياً واسع النطاق مع دول قوية أخرى بفضل كونها ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بعد روسيا وإيران، وبالتالي ليس لديها أي منافسة تقريباً في العالم الغربي. وتقوم روسيا بتمديد اتفاقيات تصدير الغاز على مدى 30 عاما بهدف خلق اعتماد طويل الأمد، كما تختار شركاءها بعناية، بما في ذلك الدول الاستراتيجية بالنسبة لها مثل الصين وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وغيرها. لقد أصبحت ضرورتها في عالم الطاقة هي أفضل حامي لها،

الحلقة الإقليمية – احتضان التهديدات إلى جانب التهديد الإيراني، فإن أحد أعظم التهديدات التي تواجه العائلات المالكة العربية في الخليج هو الإسلام الأصولي، ولكن بدلاً من تنفير أو مواجهة التهديدات، اختارت قطر إبقاء مراكز الخطر قريبة. هذا ليس خطأ، بل هذه سياسة. وتدرك قطر أنها لا تملك رداً عسكرياً حقيقياً عليهم، لذا فهي تشتري قربهم بالمال والقرب والقدرة على مراقبة أنشطتهم، لضمان عدم انقلابهم ضدها يوماً ما. المبدأ بسيط: عندما تكون صغيراً، فمن الأفضل أن تكون مفيداً لعدوك.

الحلقة العامة – السيطرة على السرد. إن القوة لا تقاس بالأسلحة فقط، بل بالأفكار أيضاً، وقد نجحت قطر في تطوير منصات قوية للسيطرة على الخطاب والأجندة العامة. وإلى جانب قناة الجزيرة، نجحت قطر في بناء منصات شعبية واستفزازية تجذب الجمهور العربي. وفي الغرب، تستثمر الولايات المتحدة، كما هو معروف، في الدبلوماسية العامة، ومعاهد الأبحاث، والجامعات الأميركية، وجماعات الضغط، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات الدولية. كل هذا لا يخلق لها صورة فحسب، بل قوة حقيقية. وبفضلها، أصبح لديها القدرة على إثارة الفوضى، وإشعال الاحتجاجات، وتحويل مسار النيران، وتحريض خطاب الكراهية، وإسكات الانتقادات، أو توليد رأي عام متعاطف. وبعبارة أخرى، فهي لا تستجيب فقط للأجندة، بل تمليها أيضًا.



وعندما ننظر إلى الوضع ككل، فمن الواضح أن قطر دولة محمية حتى من دون جيش فعال. لا يمكن أن تفقد قوتها و مناعتها إلا إذا تصدع أحد الحلقات الثلاث، و لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ذلك. وعلى العكس من ذلك، تزدهر قطر في الفوضى وتستمد قوتها من الصراعات التي تستطيع أن تعمل فيها كوسيط.