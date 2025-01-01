رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الجمعة في عناوينها، استشهاد العشرات مـعـظـمـهـم أطــــفــــال ونــــســــاء فــــي غـــــــارات الاحتلال الإسرائيلي عــلــى مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــقــطــاع وإحراق مستودع الأدوية بمستشفى العودة.

كما تناولت الصحف، منح جائزة هاني فحص لصناع السلام للرئيس محمود عباس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":

مايكروسوفت تحظر رسائل بريد إلكتروني تحوي كلمة فلسطين

70 شهيدا وعشرات الجرحى في قطاع غزة

أمين الجميل: ما يجمع الرئيس عباس وهاني فحص هو الرؤية الإنسانية الرحبة

جائزة هاني فحص لصناع السلام للرئيس أبو مازن

كندا والأرغواي ورومانيا تستدعي سفراء إسرائيل احتجاجا على استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين

الإعلان عن استشهاد أسير من غزة وإصابات في مخيم الجلزون وقباطية

بيان مشترك لـ80 دولة: غزة تواجه أسوء أزمة إنسانية منذ بدء الحرب

الوزير عساف يطالب بتأسيس محكمة خاصة لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الملطخة أيديهم بدماء الصحفيين

"القدس":

منح الرئيس جائزة صناع السلام لجهوده بإرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية

في بيان مشترك 80 دولة تحذر من المجاعة: غزة تواجه أسوء أزمة إنسانية

عــــشــــرات الـــشـــهـــداء مـعـظـمـهـم أطــــفــــال ونــــســــاء فــــي غـــــــارات عــلــى مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــقــطــاع.. إحراق مستودع الأدوية بمستشفى العودة

إصـــــابـــــات واعتقالات واســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار عـــلـــى جــنــيــن وطـــولـــكـــرم ّتــــرحــــيــــل الـــتـــجـــمـــعـــات الـــــبـــــدويـــــة بــالــضــفــة

ســــــفــــــيــــــر إسرائيل لــــــــدى الإتحاد الأوروبي: الدعم الـــذي تلقينـــاه انتهـــى والعالـــم يطلـــب إنهـــاء الحـــرب

"الأيام":

الرئيس التشيلي: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيً

80 دولة: غزة تواجه "أسوأ أزمة إنسانية"

75 شهيدًا .. أوامر إخلاء مدعومة بالقصف وحشود عسكرية على مشارف خان يونس

إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% مــن القطــاع لإنشاء "غــزة صـغـيرة"

شركـات أميركية تبـدأ تـوزيـع "المساعــدات" فـي غــزة الأحد

لجـنـة لمعالجـة القضـايـا الحـقـوقـيـة والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال عملية إطلاق نـار

المستوطنون يحرقون منازل وممتلكات في محافظات عدة