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11 شهيدا بينهم أطفال ونساء في مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس

الجمعة 23 مايو 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا بينهم أطفال ونساء في مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس



غزة/سما/

استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الدغمة في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن غالبية الشهداء من الأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة عبسان الجديدة، فيما أن هناك عدد من الإصابات وصفت جروحهم بالخطيرة جدا، كما لم تتمكن طواقم الإسعاف من نقلهم حتى الآن إلى المستشفى.

ولفت مصادر طبية، إلى أن 28 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

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