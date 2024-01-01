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نائب جمهوري يدعو إلى قصف غزة نووياً : فلسطين "قضية شريرة"

الجمعة 23 مايو 2025 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب جمهوري يدعو إلى قصف غزة نووياً : فلسطين "قضية شريرة"



وكالات - سما-

دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي راندي فاين، إلى قصف قطاع غزة بالأسلحة النووية.

وقال، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بعد إطلاق النار على اثنين من موظّفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن: "الحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية شريرة، هذا هو ما يبدو عليه تعميم الانتفاضة (الفلسطينية) مبنية على العنف، علينا أن نبدأ بتسمية الشرّ باسمه الحقيقي، لا أن نبحث له عن أعذار".

وأضاف: "النهاية الوحيدة للصراع (في غزة) هي الاستسلام التام والكامل لمن يدعمون الإرهاب الإسلامي".

وأردف: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على الاستسلام مع النازيين، لم نتفاوض على الاستسلام مع اليابانيين، قصفنا اليابانيين مرّتين بالسلاح النووي للحصول على استسلام غير مشروط... يجب أن يكون الأمر نفسه هنا، هناك خطأٌ عميقٌ في هذه الثقافة، ويجب دحره".

قال فاين: "النهاية الوحيدة للصراع هي الاستسلام الكامل والشامل لمن يدعمون الإرهاب الإسلامي. في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين، ولم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين"، متجاهلاً السجلات التاريخية التي تُظهر أن الولايات المتحدة تفاوضت مع دول المحور لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

وأدلى جمهوري آخر، النائب تيم والبيرج (ميشيغان)، بتعليقات مماثلة خلال اجتماع في قاعة المدينة في مارس/آذار 2024 .

يُعرف فاين، الذي أيده الرئيس دونالد ترامب خلال ترشحه للكونغرس، بتصريحاته المتعصبة والمثيرة للجدل، والتي غالبًا ما تهدف على وجه التحديد إلى التحريض على العنف ضد المسلمين والعرب وغيرهم من المجموعات.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف فاين النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) بأنها "إرهابية مسلمة" ردًا على منشور لطليب يسلط الضوء على ظروف المجاعة الواسعة النطاق الناجمة عن حصار إسرائيل لغزة. وكتب فاين: "#جوعًا".

جاء ذلك بعد أن احتفل فاين بقتل إسرائيل للناشطة الأمريكية آيشنور إزجي إيجي في الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/أيلول. وكتب فاين: "إرهابي مسلم واحد أقل. اطلق النار".

خلال فترة وجوده في الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا، قدم فاين أيضًا تشريعات لقمع الخطاب الداعم للحركات من أجل حياة الفلسطينيين والسود والمتحولين جنسياً، مشيرًا مرة أخرى إلى ما يسمى "الإرهاب الإسلامي".

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