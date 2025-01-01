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الثالث خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجمعة 23 مايو 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثالث خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن



القدس المحتلة/سما/

دوت صافرات الإنذار فجر يوم الجمعة في تل أبيب ومناطق واسعة من إسرائيل، نتيجة هجوم صاروخي من اليمن هو الثالث خلال 24 ساعة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي " أنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وقالت الجبهة الداخلية، أن صافرات الانذار دوت في تل أبيب الكبرى نتيجة هجوم صاروخي باليستي من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه "رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "علينا أن نتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد بسبب الصاروخ الذي أطلق من اليمن

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من يوم الخميس استهداف اللد بصاروخ بالستي بعد ساعات من صاروخ آخر أطلقه الحوثيون على إسرائيل.

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