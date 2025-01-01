تعيينه تم دون علمه ..القناة 12: رئيس الأركان يستدعي رئيس الشاباك المعين

القدس المحتلة / سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الأركان إيال زامير استدعى رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.

ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بتعيين زيني في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفا لرونين بار.

وأفادت القناة العرية، بأن نتنياهو أبلغ زامير باختيار زيني قبل دقائق فقط من الإعلان عن تعيينه.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على سؤال ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو دون علم رئيس الأركان.

وقد أعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.