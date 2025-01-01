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تفريغ شمال القطاع هدف مركزي ..جيش الاحتلال يكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات في غزة

الجمعة 23 مايو 2025 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفريغ شمال القطاع هدف مركزي ..جيش الاحتلال يكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات في غزة



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد، وفق الخطة الأميركية الجديدة التي ستُنفّذ من خلال شركات أمنية أميركية خاصة.

وبحسب الإذاعة، ستُقام أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، ثلاثة منها في مدينة رفح، والرابع في وسط القطاع جنوب محور نتساريم.

وتهدف الخطة إلى توزيع المساعدات على قاعدة "حزمة لكل عائلة"، بحيث يتوجه ممثل عن كل أسرة إلى أحد المراكز لاستلام صندوق غذائي يكفي لمدة أسبوع.

وأكدت الإذاعة أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء آلية إعلامية لتوجيه سكان القطاع حول إجراءات التوزيع، مضيفة أن اختيار مواقع المراكز في رفح وجنوب محور نتساريم يسهم في تسريع عمليات إخلاء المدنيين من شمال القطاع، بما يخدم الهدف المعلن للجيش الإسرائيلي بإفراغ المنطقة من سكانها.

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