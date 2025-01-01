غزة : عشرات الشهداء والجرحى واستهداف عناصر حماية المساعدات وسط القطاع

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 67 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 85 مواطن منذ فجر اليوم الخميس.

واستهدف جيش الاحتلال عناصر حماية المساعدات بسلسلة من الغارات الجوية.

وسط قطاع غزة

واستشهد ستة مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات أثناء محاولتهم التصدي للصوص قرب "رمزون" دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان بقصف إسرائيلي مساء الخميس استهدف تجمع للمواطنين بمنطقة البركة بدير البلح.

وارتقى أربعة شهداء في استهداف منزل لعائلة البربراوي في مخيم المغازي وسط القطاع وهم محمد منال الدباكي، حاتم البربراوي، علاء البربراوي وهاشم البربراوي.

غزة وشمال القطاع

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إنه انتشل جثامين أربعة شهداء وأن هناك نحو خمسين مفقود بقصف طائرات الاحتلال منزلاً مكوناً من أربع طوابق يعود لعائلة "دردونة" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتقى أربعة شهداء بينهم طفلتان وامرأة باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق عبد العال على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل لعائلة عليوة في محيط مركز الشرطة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهد طفل وطفلة وأصيب عدد آخر في قصف شقة في مخيم خان يونس وهما: الطفلة هبة نايف غازي أبو عكر والطفل محمد نايف غازي أبو عكر.

واستشهد اثنان من المواطنين ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة شمال بئر زنون غرب خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أنه وصلت مشافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 107 شهيد و 247 مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53762 شهيد و 122197 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3613 شهيد 10156 إصابة).