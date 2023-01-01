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مرشح سارة المفضل..نتنياهو: سيتم تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك

الخميس 22 مايو 2025 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح سارة المفضل..نتنياهو: سيتم تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال نتنياهو، مساء يوم الخميس، قراره بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بديلا لريمون بار.

وحسب مواقع عبرية، شغل زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية في هيئة الأركان العامة، وقائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، وقائد وحدة إيجوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء الكوماندوز، وقائد قيادة التدريب والتمرين وقائد فيلق الأركان العامة.

في مارس/آذار 2023، أعد اللواء زيني تقريراً لقائد فرقة غزة لفحص استعدادات الفرقة لحدث مفاجئ معقد، مع التركيز على الغارة المفاجئة، وتحديد نقاط الضعف. وفي إطار استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي قطاع تقريبا، يمكن تنفيذ غارة مفاجئة على قواتنا.

وأبلغ نتنياهو أيضًا رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، بقراره.و

وقالت صحيفة هارتس ان سارة زوجة نتنياهو قد رشحت دافيد زيني لهذا المنصب .

وكانت المحكمة العليا يوم الأربعاء أعلنت، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.

وذكرت المحكمة أن القرار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

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