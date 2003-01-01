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فلسطين تشارك في منتدى الإعلام العالمي في اسطنبول

الخميس 22 مايو 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في منتدى الإعلام العالمي في اسطنبول



اسطنبول / وكالات/

شاركت دولة فلسطين، في مؤتمر منتدى الإعلام العالمي "صحفيون تحت النار"، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، بالشراكة مع اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ.

ومثل دولة فلسطين في المؤتمر، المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، بحضور وفود من الحكومة والمؤسسات الإعلامية التركية والعالمية.

وألقى الوزير عساف كلمة أثناء الافتتاح الرسمي، أكد فيها أهمية موضوع المؤتمر وتوقيته، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لأبشع صور القتل والإصابات والاعتقالات، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا منذ ما يزيد عن 600 يوم.

وقال عساف إن الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 220 صحفيا فلسطينيا، إضافة إلى جرح واعتقال مئات آخرين، وهو ما يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية وحروب القرن الحالي.

وشدد على أنه ورغم الخسارة الكبيرة في الجسم الصحفي، يبقى الصحفيون الفلسطينيون مصممون على الاستمرار في تأدية واجبهم المهني والوطني، في نقل رسالة شعبهم وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الوزير عساف بالعمل على تأسيس محكمة خاصة، لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الملطخة أيديهم بدماء الصحفيين الفلسطينيين، موضحا أنه كان قد تم رفع قضايا للمحاكم العالمية ضد الاحتلال قبل تشرين الأول/ اكتوبر 2003، وبعد ذلك على حد سواء، لما اقترفه من جرائم بحق الصحفيين لأنه ودون معاقبة القتلة، فإن الجريمة ستبقى مستمرة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير عساف، وبحضور سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وأطلعه على معاناة شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب إبادة جماعية، وأن الاحتلال لا يميز في استهدافه لشعبنا، وأن قتل الصحفيين الفلسطينيين يأتي ضمن سياسته الممنهجة.

وأعرب عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا، للموقف التركي الداعم لشعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة.

من جانبه، أكد ألطون وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لإنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وإقامة دولته على أرضه، مشيرا إلى موقف تركيا المطالب بإنهاء عملية الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة.

كما التقى الوزير عساف مدير عام (TRT)، رئيس اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي محمد زاهد صوباجي، مشددا على أهمية التعاون المتبادل بين الإعلام الرسمي الفلسطيني والإعلام التركي.

وتطرق إلى ما يبذله الإعلام الفلسطيني من جهد على المستويين العربي والعالمي، لنقل الواقع الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها بحق شعبنا.

كما التقى الوزير عساف، مع أمين عام اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي أحمد نديم، مؤكدا أهمية أنشطة الاتحاد وما يبذله من جهود للتوعية بما يواجه الصحفي الفلسطيني من اعتداءات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أهمية التعاون بين الإعلام الفلسطيني والاتحاد.

وشارك الوزير عساف في جلسة نقاش خاصة حول وضع الصحفي الفلسطيني تحت الاحتلال، أجاب فيها إلى جانب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، على أسئلة ميسرة الجلسة بشأن معاناة الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، وآليات توفير الدعم والحماية لهم.

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