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إسرائيل تعيد كامل وفدها التفاوضي من الدوحة

الخميس 22 مايو 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعيد كامل وفدها التفاوضي من الدوحة



القدس المحتلة/سما/

قررت إسرائيل، اليوم الخميس، سحب جميع أعضاء وفدها من العاصمة القطرية، بعد أيام من استدعاء كبار المفاوضين، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونتيجة للجمود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة الاسرى، تقرر عودة جميع ممثلي الوفد الإسرائيلي المتبقين في الدوحة إلى إسرائيل.

الحكومي

وقال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس إن فريق التفاوض الإسرائيلي المتبقي في الدوحة عاد إلى إسرائيل، في أعقاب عدم تحقيق تقدم في المحادثات بشأن صفقة الرهائن.

وقال "لا يوجد أي تحرك في المحادثات، وحماس تواصل المطالبة بإنهاء الحرب.

ويعود الوفد الإسرائيلي بحسب صحيفة يديعوت احرنوت في أعقاب عدم تحقيق تقدم في المفاوضات وإصرار حماس الحصول على ضمانات دولية لإنهاء الحرب. وبحسب التقارير فإن حماس تطالب الأميركيين باستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لإنهاء الحرب.

وقد عاد رؤساء الوفد إلى إسرائيل قبل أمس، والآن ستعود فرق العمل أيضًا.

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