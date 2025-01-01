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السعودية وفرنسا تعدان خطة لنزع سلاح حماس وتحويلها إلى تنظيم سياسي بحت..

الخميس 22 مايو 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية وفرنسا تعدان خطة لنزع سلاح حماس وتحويلها إلى تنظيم سياسي بحت..



القدس المحتلة/سما/

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان بشكل مشترك على صياغة مقترح لنزع سلاح حركة حماس، مما يمهد الطريق أمام تحولها إلى هيئة سياسية بحتة.

وذكر التقرير أن مسؤولين سعوديين يتواصلون مع حماس بشأن هذه الخطوة. ولم يعرف بعد ما إذا كان المسؤولون الفرنسيون على اتصال أيضا بمسؤولي حركة حماس.

وبحسب التقرير فإن الهدف الحالي هو تحويل حماس إلى كيان سياسي قادر على المشاركة في الحكومة الفلسطينية المستقبلية. 

وتعتقد مصادر مطلعة على التفاصيل أنه إذا سُمح لحماس بالاحتفاظ بمستوى معين من السلطة السياسية، فإن فرص موافقتها على نزع سلاحها ستكون أكبر.

وليس من المستبعد أن تعارض إسرائيل الاقتراح الذي تصوغه فرنسا و السعودية، لأنها تصر على أنه لا ينبغي أن تبقى لحماس أي سلطة سياسية في اليوم التالي للحرب في غزة.

ويأتي نشر التقرير قبل مؤتمر السلام الذي يخطط له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

ويعقد المؤتمر في الأمم المتحدة في 17 يونيو/حزيران المقبل، واستعدادا له تمارس فرنسا "ضغوطا" على عدد من الدول الغربية بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عن ذلك في المؤتمر.

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