  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة إلى 53,762 شهيدا

الخميس 22 مايو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة إلى 53,762 شهيدا



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة إلى 53,762 شهيدًا و122,197 مصابًا، وذلك في أعقاب وصول 107 شهداء، بينهم 3 جثامين جرى انتشالها، إضافة إلى 247 إصابة جديدة، إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بفعل الدمار الكثيف والاستهداف المتواصل، وأشارت إلى أن عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس 2025، بلغ 3,613 شهيدًا، في حين بلغ عدد الإصابات خلال هذه الفترة 10,156 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

روبيو يتحدث عن “تقدم كبير” قد يحدث بملف حرب غزة..

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

من هو إلياس رودريجيز منفذ عملية قتل موظفي السفارة الاسرائيلية في واشنطن؟

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

مؤسسة غزة الإنسانية: سنوزع المساعدات لسكان القطاع خلال أيام ودورنا “مكمّل” للأمم المتحدة ولا نسعى للحلول محلها

الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية إطلاق النار غرب سلفيت... شهادات من بروقين تكشف "إعدامًا ميدانيًا"

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تخطط لانشاء غزة الصغيرة : 2 مليون فلسطيني في مساحة 25 % من مساحة القطاع

الاحد القادم..شركة أمريكية ستوزع المساعدات في غزة بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي

اليمن : استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ "باليستي" وطائرتين مسيرتين إلى اهداف بحيفا ويافا..

روبيو يتحدث عن “تقدم كبير” قد يحدث بملف حرب غزة..

أولمرت: بن غفير وسموتريتش “إرهابيان” تؤدي سياستهما إلى عزل ونبذ إسرائيل ولا يوجد أمل نجاح الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية