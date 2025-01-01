الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة إلى 53,762 شهيدا

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة إلى 53,762 شهيدًا و122,197 مصابًا، وذلك في أعقاب وصول 107 شهداء، بينهم 3 جثامين جرى انتشالها، إضافة إلى 247 إصابة جديدة، إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بفعل الدمار الكثيف والاستهداف المتواصل، وأشارت إلى أن عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس 2025، بلغ 3,613 شهيدًا، في حين بلغ عدد الإصابات خلال هذه الفترة 10,156 إصابة.