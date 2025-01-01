إسرائيل تخطط لانشاء غزة الصغيرة : 2 مليون فلسطيني في مساحة 25 % من مساحة القطاع

القدس المحتلة / سما/

تسعى إسرائيل في تنفيذ مشروع "غزة الصغيرة" في إطار حرب الإبادة المتواصلة، عبر خطة للسيطرة على 70–75% من مساحة القطاع.

وتقوم دولة الاحتلال بتصعيد التهجير شمالًا وإنذارات بالإخلاء القسري من مناطق واسعة شمالي غزة.

وقال مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "الهدف هو تقليص غزة، ودفع حركة حماس لخسارة مناطق واسعة، وإخراجها من مناطق راحتها"، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل فصل حماس عن السكان، وإقامة نقاط تفتيش ومراكز سيطرة لفرز عناصر الحركة.

فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، إنذارًا جديدا لسكان أحياء ومناطق واسعة شمالي قطاع غزة، مطالبًا بالإخلاء الفوري نحو الجنوب، في إطار سياسة التهجير المتواصلة، مهددًا بتوسيع عملياته العسكرية في المناطق المذكورة.

وقال إن المناطق المستهدفة تشمل: غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة، ومعسكر جباليا؛ واصفًا إياها بأنها "مناطق قتال خطيرة".

وأضاف، في بيان، مخاطبا الأهالي في هذه المناطق أنه سيقوم "بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ".