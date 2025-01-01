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معاريف: "إسرائيل" تغرق في وحل غزة وباتت منبوذة في العالم

الخميس 22 مايو 2025 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: "إسرائيل" تغرق في وحل غزة وباتت منبوذة في العالم



القدس المحتلة/سما/

قال المحلل العسكري والسياسي آفي أشكنازي في صحيفة معاريف العبرية، أن الإسرائيليين أصبحوا منبوذين في العالم وحكومة الاحتلال تواصل مغامراتها.

وجاءت تصريحات أشكنازي بعد ساعات من إطلاق مواطن أمريكي النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة، في هجوم مسلح وقع بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن، وضغط أوروبي كبير على إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وأفاد أشكنازي، أن إسرائيل فقدت خلال الأسابيع الماضية إنجازاتها العسكرية في لبنان وغزة وإيران وأمام الحوثيين وكل ذلك لسبب واحد وهو الافتقار إلى قيادة.

وأضاف: حكومة "إسرائيل" ورئيسها بنيامين نتنياهو يتصرفون كالمغامر الذي يربح في البداية ويواصل اللعب ليخسر كل ما حققه من أرباح.

وبين، أن "إسرائيل" تمر في هذه المرحلة بتسونامي سياسي وهناك ضغط أوروبي لإنهاء الحرب على غزة وبدلًا من أن تركز الحكومة على التهديد الإيراني تغرق في "وحل غزة".

فيما قال زعيم حزب "الديموقراطيين" في دولة الاحتلال، يائير جولان: "إن حكومة نتنياهو "كهانا" هي التي تغذي معاداة السامية والكراهية لـ "إسرائيل"، والنتيجة هي عزلة سياسية غير مسبوقة وخطر على كل يهودي في كل ركن من أركان العالم".

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