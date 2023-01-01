15 شهيدا بينهم 9 من عائلة واحدة في قصف الاحتلال المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 10 مواطنين بينهم 9 من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجروح في قصف الاحتلال بركس يؤوي نازحين قرب حاووز المياه في منطقة البركة في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال خيمة في مخيم الصداقة جنوب دير البلح.

وأضاف، أن 5 مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "بخيت" في منظقة الصفطاوي شمال غرب غزة.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت ساحة مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة، وأطلقت الرصاص بشكل كثيف في المكان، كما أشعل الاحتلال النيران في خيام النازحين داخل ساحة المستشفى.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلين في منطقة الزرقا شمال القطاع، أحدهما يعود لعائلة مقاط والآخر لعائلة القانوع، ما أسفر عن استشهاد جميع من كانوا بداخلهما، فيما شنت الاحتلال غارة على منزل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المكان.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 15 مواطنا في غارات الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من إخماد حريق هائل اندلع في برج الراغب الواقع بمنطقة الكرامة شمال غرب غزة، وذلك بعد استهدافه المباشر من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طواقم الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحريق، بسبب الدمار الواسع في الطرقات والبنية التحتية الناجم عن القصف المتواصل، ما اضطرها إلى الوصول إلى المكان سيرا على الأقدام، مستخدمة أدوات يدوية بدائية في ظل غياب المعدات الثقيلة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 53,655 شهيدا و121,950 مصابا.