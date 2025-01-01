مستشفى العودة: طواقمنا تكافح من أجل إخماد النيران في مرافق المستشفى بعد استهدافه من قبل الاحتلال

غزة/سما/

قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، إن طواقم مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة تحاول جاهدة إخماد النيران في مرافق المستشفى نتيجة استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت، إلى أن طواقم المستشفى تحاول إخماد النيران في المستودعات والمخازن التابعة للمستشفى وعدم تمددها إلى بقية المرافق وتهديد حياة المرضى والطواقم المتواجدة.

ولفتت إلى أن دائرة النيران ما زالت تتوسع داخل مرافق المستشفى، والطواقم غير قادرة على التعامل مع الحرائق بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، ومعاودة دبابات الاحتلال محاصرة المستشفى من جديد.

وأكدت الجمعية، أنها تُجري اتصالات مع كافة الأطراف والتي تشمل منظمة الصحة العالمية والقطاع الصحي والصليب الأحمر الدولي والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وكافة الأطراف ذات العلاقة.

ودعت إلى الضغط على قوات الاحتلال من أجل تمكين طواقم المستشفى من الاستمرار في جهود محاولة إخماد النيران وعدم تعريض حياتهم للخطر، والسماح بوصول طواقم الدفاع المدني وتسهيل تحركها إلى المستشفى من أجل محاولة إخماد النيران، وعدم توسيع دائرتها.

كما طالبت، الصليب الأحمر الدولي بالتوجه فورا إلى مستشفى العودة – تل الزعتر من أجل توفير الحماية للمرضى والموظفين المتواجدين في المستشفى، وتمكين الطواقم من أجل الاستمرار في جهود محاولة إخماد النيران.