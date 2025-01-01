  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى العودة: طواقمنا تكافح من أجل إخماد النيران في مرافق المستشفى بعد استهدافه من قبل الاحتلال

الخميس 22 مايو 2025 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى العودة: طواقمنا تكافح من أجل إخماد النيران في مرافق المستشفى بعد استهدافه من قبل الاحتلال



غزة/سما/

قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، إن طواقم مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة تحاول جاهدة إخماد النيران في مرافق المستشفى نتيجة استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت، إلى أن طواقم المستشفى تحاول إخماد النيران في المستودعات والمخازن التابعة للمستشفى وعدم تمددها إلى بقية المرافق وتهديد حياة المرضى والطواقم المتواجدة.

ولفتت إلى أن دائرة النيران ما زالت تتوسع داخل مرافق المستشفى، والطواقم غير قادرة على التعامل مع الحرائق بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، ومعاودة دبابات الاحتلال محاصرة المستشفى من جديد.

وأكدت الجمعية، أنها تُجري اتصالات مع كافة الأطراف والتي تشمل منظمة الصحة العالمية والقطاع الصحي والصليب الأحمر الدولي والصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وكافة الأطراف ذات العلاقة.

ودعت إلى الضغط على قوات الاحتلال من أجل تمكين طواقم المستشفى من الاستمرار في جهود محاولة إخماد النيران وعدم تعريض حياتهم للخطر، والسماح بوصول طواقم الدفاع المدني وتسهيل تحركها إلى المستشفى من أجل محاولة إخماد النيران، وعدم توسيع دائرتها.

كما طالبت، الصليب الأحمر الدولي بالتوجه فورا إلى مستشفى العودة – تل الزعتر من أجل توفير الحماية للمرضى والموظفين المتواجدين في المستشفى، وتمكين الطواقم من أجل الاستمرار في جهود محاولة إخماد النيران.

الأكثر قراءة اليوم

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية إطلاق النار غرب سلفيت... شهادات من بروقين تكشف "إعدامًا ميدانيًا"

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

بزشكيان يشن هجومًا حادًا على ترامب: أنتم أسوأ اللصوص على وجه الأرض

الأخبار الرئيسية

مؤسسة غزة الإنسانية: سنوزع المساعدات لسكان القطاع خلال أيام ودورنا “مكمّل” للأمم المتحدة ولا نسعى للحلول محلها

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة ودخول بطيء للمساعدات إلى قطاع غزة

IMG_9870

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

20250519121120afpp-afp_47ac863.h-730x438

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

20250521082447

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية