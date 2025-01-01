  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفجّر منزلًا شرق قلقيلية ويعتقل 12 مواطنا بينهم محررون

الخميس 22 مايو 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجّر منزلًا شرق قلقيلية ويعتقل 12 مواطنا بينهم محررون



قلقيلية/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا يعود لعائلة عبد الغني في قرية باقة الحطب، إذ تبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأشارت المصادر إلى جيش الاحتلال أجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها قبيل عملية التفجير إذ سمع دوي انفجار ضخم في مناطق وسط وشمال الضفة ناتج عن عملية التفجير. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي واعتقلت 12 مواطنا من المدينة.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين بينهم محررون، وهم: مهدي عكاس، وسعيد ذياب، وإبراهيم عطية، وسائد الفايد، وحمزة حردان، وسماح حجاوي. كما طالت الاعتقالات المواطنة نادية الصحراوي، إضافة إلى الشبان: عمرو ذياب، وإسلام نزال، وأدهم الحج حسن، ومحمد داود، وحمزة الجمال.

الأكثر قراءة اليوم

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

بزشكيان يشن هجومًا حادًا على ترامب: أنتم أسوأ اللصوص على وجه الأرض

الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية إطلاق النار غرب سلفيت... شهادات من بروقين تكشف "إعدامًا ميدانيًا"

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة ودخول بطيء للمساعدات إلى قطاع غزة

IMG_9870

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

20250519121120afpp-afp_47ac863.h-730x438

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

20250521082447

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

682e039142360463c9767a87

"إسرائيل هيوم": تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق للتعاون العسكري في سوريا لمنع أي احتكاك بين الجانبين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية