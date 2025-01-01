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الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بـ3 درجات

الخميس 22 مايو 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بـ3 درجات



رام الله/سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى  شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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