مستوطنون يضرمون النيران بمنزل جنوب شرق الخليل ويسرقون محاصيل زراعية

نابلس/سما/

قالت مصادر محلية، ان مستوطنون أحرقوا منزلا يعود لعائلة المواطن عز ابو حماد، والكائن قرب مدخل قرية بيرين جنوب شرق مدينة الخليل.

وافاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، ان عصابات المستوطنين، قاموا بسرقة محاصيل زراعية من قمح وشعير، للمواطن يوسف مخامرة.

واضاف الجبور، كما قامت عصابات المستوطنين بنصب خيمة على أراضي المواطنين، شرق منطقة تل ماعين الاثرية، شرق مدينة يطا. ما ينذر بنية المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة والاستيلاء على المزيد من الأراضي.