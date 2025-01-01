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حماس: لن نتخلى عن سلاح المقاومة ولن نخرج قادتنا من غزة..

الخميس 22 مايو 2025 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لن نتخلى عن سلاح المقاومة ولن نخرج قادتنا من غزة..



غزة /سما/

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استعداده للتوصل إلى اتفاق، ما هي إلا "استمرار لسياسة المراوغة والخداع"، في محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية المتصاعدة عليه.

وقال طه في تصريح صحفي، إن نتنياهو "يزعم استعداده للوصول إلى اتفاق فقط بعد تزايد الضغوط الدولية عليه"، مشددًا على أن شروطه وإملاءاته مرفوضة تمامًا، وأن "المقاومة لن تتخلى عن سلاحها تحت أي ظرف".

وأضاف أن الحركة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن إخراج قادة المقاومة من قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة "لا تتلقى معلوماتها عن قادتها من نتنياهو، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن القائد محمد السنوار".

وثمّن طه المواقف الأوروبية التي نددت بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تصعيد الضغط الدولي لإنهاء العدوان ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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