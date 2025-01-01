عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة ودخول بطيء للمساعدات إلى قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٦٦ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وادّت الغارات الاسرائيلية إلى استشهاد اكثر من ٨٢ مواطن منذ فجر اليوم الاربعاء.

ودخلت قطاع غزة ٩٠ شاحنة مساعدات وصلت لجميع المخابز المعنية جنوب ووسط قطاع غزة لأول مرة منذ ٢ مارس.

وتضم الشاحنات ٧٥ شاحنة طحين؛ ١٢ شاحنة مكمل غذائي؛ ٥ شاحنات للجنة الإماراتية تضم سكر ومواد غذائية.

وسط قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين واصيب عدد آخر إثر قصف للاحتلال استهدف "بركسً" يؤوي نازحين من شرق رفح قرب حاووز المياه في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة وهم معاذ طارق ابو الحصين ٣٥ عام وطفليه أحمد ١٠ أعوام وشام ٧ أعوام .

كما استشهد غسان حجاج عبد الله ابو الحصين ٤٨ عام واولاده محمد ١٣ عام ، بيسان ٢٢ عام وصبا ١٩ عام إضافة إلى هناء مصطفى صبح ابو الحصين ٥١ عام و ميسرة وليد محمد ابو الحصين ٤٨ عام.

واعلن مشفى العودة إصابة ثلاث أطفال وفتاة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بالقرب من مسجد سيد قطب في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

غزة وشمال القطاع

واقتحمت آليات الاحتلال ساحة مشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة واطلقت النار بشكل كثيف بالمكان.

وتحاصر قوات الاحتلال المشفى حيث يتواجد داخله ١٦٠ مواطن ما بين كوادر طبية وجرحى.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب دوار حلاوة ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلين في منطقة الزرقا شمال غزة، الأول لعائلة مقاط والثاني لعائلة القانوع.

وارتقى شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على شارع المخابرات شمال مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال استهدف عدة مناطق بمدينة غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ما اسفر عن استشهاد ١٩ مواطن .

جنوب قطاع غزة

وادّت الغارات على خان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ٣٩ مواطن واصابة العشرات.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواطنين في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم : محمد حسام جميل الغندور ، مهند محمد عاشور سلامة وايوب احمد ابو حمرة وكلاهما يعملان ممرضين في المشفى الأردني.

واستشهدت الحاجة مريم أبو نصيرة متأثرة بجراحها في قصف الاحتلال منزل عائلتها في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٨٢ شهيد و ٢٦٢ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٣٦٥٥ شهيد و ١٢١٩٥٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٥٠٩ شهيد ٩٩٠٩ اصابة).