واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

واشنطن / وكالات /

قُتل شخصان، صباح اليوم الخميس، بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وقالت مصادر أمنية، نقلت تصريحاتها وسائل إعلام أمريكية، إن أحد القتيلين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي بالعاصمة واشنطن موظف بالسفارة الإسرائيلية.

وصرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، بأن موظفين اثنين سفارة الاحتلال الإسرائيلي قُتلا بعد إصابتهما في عملية إطلاق نار في واشنطن.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال"، إن إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية. مؤكدًا: "يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية".

وأردف ترامب: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".

وشددت وزيرة العدل الأمريكية: "سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنينا ومن ضمنهم اليهود". مشيرة: "تحدثت إلى الرئيس ترمب وصلواته للجميع".

وفي السياق، نبه عمدة العاصمة واشنطن، إلى أنه "لا يوجد تهديد نشط بعد إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية". لافتًا النظر إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود التحقيقات في هذا الحادث".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن اعتقال منفذ إطلاق النار في واشنطن الذي أدى لمقتل موظفين في سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت "NBC News" إلى أن المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية بأن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

ونبهت "ABC News" نقلًا عن مصادر، إلى وصول مركبات لبعثة دبلوماسية أجنبية تحت حراسة أمنية إلى موقع إطلاق النار.

وذكرت أن القتيلين "ربما كانا يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية بالعاصمة واشنطن".

من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه "لا يوجد تهديد مستمر للسلامة العامة جراء إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن".

وأفاد قائد شرطة واشنطن: "التحقيقات الجارية ما زالت أولية، وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار". موضحًا: "لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".

وذكرت شرطة العاصمة واشنطن، أن "مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما، وليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون".

وفي تعليق فوري على الحادثة، صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر"، وفق تعبيره.

وأضاف "دانون"، أن إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن "عمل إرهابي معاد للسامية".

ونوه إلى إن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار. مشيرًا إلى أنه "على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".