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الاحتلال : 100 شاحنة مساعدات تدخل إلى جنوب قطاع غزة

الأربعاء 21 مايو 2025 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : 100 شاحنة مساعدات تدخل إلى جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب منسق شؤون حكومة نتنياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، مساء يوم الأربعاء عن إدخال 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح المكتب أن هذه المساعدات، التي قدمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تضمنت دقيقًا، وطعامًا للأطفال، ومعدات طبية، مشيرًا إلى أن جميعها خضع لـ"فحص أمني دقيق" قبل دخولها.

وأفاد البيان بأن عملية إدخال المساعدات جاءت بناءً على توصية من مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وأكد مكتب منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية استمراره في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التشديد على بذل "كل جهد ممكن لضمان عدم وصولها إلى أيدي حماس".

اجمالي عدد الشاحنات التى دخلت القطاع الان 91 شاحنة 

1- عدد 5 شاحنات تحمل  طحين ولوازم الخبز لعملية الفارس الشهم3 

2-عدد 18 شاحنة لليونسيف تحمل مكملات غذائية للأطفال 

3- عدد 67 شاحنةwfp منها 60 طحين و7 مكملات غذائية
 
4- شاحنة واحدة أدوية للصليب الأحمر

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