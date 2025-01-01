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لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار خلال إدلاء السفير المغربي بتصريح على الهواء في جنين (فيديو)

الأربعاء 21 مايو 2025 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار خلال إدلاء السفير المغربي بتصريح على الهواء في جنين (فيديو)



جنين/سما/

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لحظة إطلاق جنود إسرائيليين النار بشكل مباشر على الوفد الدبلوماسي الدولي، الذي ضم سفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، عند المدخل الشرقي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك أثناء إدلائه بتصريح صحافي قرب موقع الحادث.

 

وضم الوفد الدبلوماسي سفراء وممثلين عن كل من مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، سريلانكا، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، بريطانيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة وبشكل مباشر على الوفد أثناء زيارته محيط مخيم جنين، ما أثار موجة واسعة من الإدانات الدولية، تخللها استدعاء سفراء تل أبيب احتجاجا على الحادث.

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