نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن "أهداف الحرب واضحة: إخضاع حركة حماس، واستعادة جميع الأسرى، وضمان ألا تعود غزة لتشكّل تهديدًا على إسرائيل". وأضاف: "المهمة لم تنتهِ بعد. لدينا خطة منظمة جدًا"، على حد تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن عملية "عربات جدعون" البرية الجديدة في غزة بدأت قبل ثلاثة أيام، وقال: "اسألوا سكان سديروت و‘غلاف غزة‘، منازلهم تهتز من قوة نيران الجيش"، مضيفًا: "قواتنا تسيطر على المزيد والمزيد من المناطق في غزة".

وتابع "في نهاية العملية، ستكون جميع أراضي القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار "إذا كانت هناك فرصة لإعادة الأسرى"، رافضا إنهاء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ورجح نتنياهو نجاح محاولة اغتيال القيادي في حماس، محمد السنوار، دون أن يقدم دليلاً على ذلك؛ كما أعلن أن عدد الأسرى الأحياء لدى حماس يبلغ "بالتأكيد عشرين أسيرًا"، علما بأن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة هو نحو 58 أسيرا.

وأضاف نتنياهو "أنا أوافق على وقف الحرب فقط مقابل إعادة جميع الأسرى، وإجلاء حماس من غزة، ونزع سلاح القطاع بالكامل، وتنفيذ خطة ترامب"، في إشارة إلى مقترح تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.

وفي ما يخص إيران، قال نتنياهو: "نحن في تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، ونأمل في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم؛ في حين تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها من نظام يسعى إلى إبادتها".