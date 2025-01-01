الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "القوات هاجمت في وقت سابق اليوم الأربعاء منطقة ياطر جنوب لبنان وقضت على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يظهر قصف المنطقة، موضحا في بيان: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة ياطر جنوب لبنان وقضى على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم، سيارة في بلدة ياطر.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني قوله إن "مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى مقتل علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "اغتال، الأربعاء، عنصرا من حزب الله في منطقة صور، يدعى حسين نزيه برجي"، ووصفه بأنه "خبير مركزي في مجال إنتاج الوسائل القتالية، ويعمل ضمن مديرية البحث والتطوير والإنتاج في الحزب".