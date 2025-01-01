القاهرة/سما/

طالبت الخارجية المصرية إسرائيل بتقديم التوضيحات اللازمة حول عملية إطلاق الرصاص على عدد من رؤساء الدبلوماسية من بينهم مصريون خلال زيارتهم إلى مدينة جنين الفلسطينية.

مصر ترفض التعدي على دبلوماسييها في بيان عاجل ضد إسرائيل

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها إدانتها بأشد العبارات واقعة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي طلقات نارية على عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة خلال زيارتهم لمدينة جنين.

وأوضحت الخارجية أنه كان بين الوفد الدبلوماسي ورؤساء البعثات السفير المصري في رام الله، وأن تلك الزيارة الرسمية تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، مطالبة الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي (الأربعاء) عددا من الرصاصات على وفد دبلوماسي أجنبي أثناء زيارته لمدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وكان من بين أعضاء الوفد السفير المصري في رام الله، وذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من الخارجية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق القوات النار كـان بمثابة "طلقات تحذيرية" بعد أن انحرف الوفد عن المسار المنسق له ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد دبلوماسي، وأن إطلاق النار كان لإبعادهم عن المنطقة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم التوضيحات و"الاعتذار".