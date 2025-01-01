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الصحة في غزة تناشد: إدخال المولدات والوقود بات ضرورة لإنقاذ الأرواح

الأربعاء 21 مايو 2025 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة تناشد: إدخال المولدات والوقود بات ضرورة لإنقاذ الأرواح



غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم الكارثة الصحية في القطاع عقب استهداف القوات الإسرائيلية المولدات الكهربائية وخزانات الوقود في عدد من المشافي ما شل قدرتها على تقديم الخدمات الطبية.


وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن 3 مولدات كهربائية في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ما أدى إلى توقف المستشفى بالكامل عن العمل، في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعا إنسانية وصحية بالغة الخطورة.

وأكدت الوزارة أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف الأنظمة الكهروميكانيكية الحيوية، في محاولة لإخراج المزيد من المنشآت الصحية عن الخدمة، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات في القطاع تعاني من نقص حاد في الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأضاف البيان أن المستشفيات تعمل حاليا وفق أرصدة وقود محدودة للغاية، وهو ما يهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية العاجلة للجرحى والمرضى، في ظل استمرار التصعيد العسكري على القطاع.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة لكافة الجهات الدولية والإنسانية المعنية بالضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح بإدخال المولدات الكهربائية وتوفير الإمدادات اللازمة من الوقود لضمان استمرارية العمل في المؤسسات الصحية.

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