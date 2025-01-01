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ساعر يشن هجوما على غولان وأولمرت ويتهمهما بالمشاركة بالحرب ضد إسرائيل

الأربعاء 21 مايو 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يشن هجوما على غولان وأولمرت ويتهمهما بالمشاركة بالحرب ضد إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

صعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، هجومه على رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت وزعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، واتهمهما بالمشاركة بالحرب ضد إسرائيل.


وقال ساعر في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "غولان وأولمرت يشاركان بشكل فعال في الحرب القانونية ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "من الضروري تحديد ما الذي يفعله يائير غولان وإيهود أولمرت في المعركة التاريخية التي نخوضها".

وكان أولمرت، اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، معتبرا أنها "حرب بلا هدف" ولا فرصة لها لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الرهائن، معتبرا أن استمرارها أمر "بغيض ومثير للغضب". 

كما أثارت تصريحات غولان، جدلا بعدما اتهم إسرائيل بممارسات غير إنسانية في قطاع غزة، حيث قال بوقت سابق: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية".

وقال غولان إن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثلما كانت جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".


وأضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة مليئة بأشخاص لا يمتون إلى اليهودية بصلة، مليئة بأشخاص انتقاميين، عديمي الأخلاق، ولا يملكون القدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ، وهذا يشكل خطرا على وجودنا".

وعلق ساعر حينها على تصريحات غولان قائلا: "الافتراء الدموي الذي أطلقه يائير غولان على دولة إسرائيل وجيشها لن يغتفر. تصريحاته ستكون بالتأكيد وقودا لنيران معاداة السامية في أنحاء العالم، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل معركة وجودية ضد ائتلاف يسعى إلى إبادتها".

كما انضمت المعارضة إلى موجة الإدانة. فكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عبر حسابه في "إكس": "أدين بشدة تصريحات يائير غولان. جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقا في العالم، وأي تصريح كاذب كهذا يسيء إلى جنودنا ويضر بأمن الدولة".

يذكر أن يائير غولان كان قد اتخذ موقفا مغايرا في ديسمبر من العام الماضي، عندما طرح موضوع مزاعم التطهير العرقي في غزة.

المصدر: وكالات

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