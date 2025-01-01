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نتنياهو يسحب فريق مفاوضيه بشأن غزة من الدوحة

الأربعاء 21 مايو 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسحب فريق مفاوضيه بشأن غزة من الدوحة



القدس المحتلة/سما/

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، سحب معظم أعضاء فريق المفاوضين بشأن غزة من الدوحة، مع الإبقاء على طاقم فني محدود فقط لمواصلة الاتصالات هناك.


 وأوضح مكتب نتنياهو أن الفريق رفيع المستوى سيعود إلى إسرائيل "للتشاور"، بعد نحو أسبوع من المحادثات التي لم تحقق تقدما ملموسا.

يأتي هذا القرار في ظل جمود واضح في المفاوضات، حيث أكد مسؤولون إسرائيليون أنه لم يتم إحراز أي تقدم مع حركة حماس، وأن الأخيرة لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للمقترحات المطروحة، ما دفع إسرائيل إلى اعتبار أن العملية التفاوضية قد استنفدت، وشددوا على أنه رغم ذلك، أبقت إسرائيل على فريق عمل صغير في الدوحة لإظهار استمرار رغبتها في التوصل إلى صفقة أمام الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين.

في المقابل، قالت حركة حماس إن الوفد الإسرائيلي الموجود في الدوحة يفتقر إلى الصلاحية لإبرام أي اتفاق، وإن وجوده هناك مجرد محاولة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي والتظاهر بالمشاركة في العملية التفاوضية. 

وأكدت الحركة أن المفاوضات الحقيقية متوقفة منذ أيام، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إفشال مساعي التوصل إلى اتفاق بسبب استمرار التصعيد العسكري ورفض تقديم تنازلات حقيقية.

تزامن ذلك مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ودخول مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع تحت ضغط دولي متزايد.

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