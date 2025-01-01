أولمرت يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بغزة

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، معتبرا أنها "حرب بلا هدف".



وشدد أولمرت على أن ما تفعله إسرائيل في غزة "يقترب كثيرا من جريمة حرب" بسبب قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب سقوط العديد من الجنود الإسرائيليين.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، وصف أولمرت الحرب بأنها "بلا هدف" ولا فرصة لها لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الرهائن، معتبرا أن استمرارها أمر "بغيض ومثير للغضب".

وأكد أن إسرائيل تقاتل حماس وليس المدنيين، قائلا: "نحن نحارب قتلة حماس، لا نحارب مدنيين أبرياء. وهذا يجب أن يكون واضحا".

ودعا أولمرت إلى ضرورة وقف الحرب فورا.

تأتي تصريحات أولمرت في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار، وتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وما تسببت به من دمار وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين.

المصدر: وكالات