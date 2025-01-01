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روبيو: سنواصل إلغاء تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

الأربعاء 21 مايو 2025 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو: سنواصل إلغاء تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين



واشنطن/سما/

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن ستواصل إلغاء تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، في وقت يواجه العديد منهم خطر الترحيل.


وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام الكونغرس ردا على سؤال حول إلغاء التأشيرات وعمليات الترحيل، خاصة فيما يتعلق بالناشطين المؤيدين لفلسطين: "سنقوم بالمزيد، سنواصل سحب تأشيرات الأشخاص الموجودين هنا كضيوف ويعيقون نظامنا التعليمي العالي وسياستنا الخارجية".


وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون روبيو بسبب إجراءاته ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، مشيرين إلى أن حقهم في النشاط المدني مكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير والتجمع.

وكانت قناة "إن بي سي" قد أفادت سابقا بأن طلابا أجانب في 22 ولاية أمريكية على الأقل قد حُرموا من تأشيراتهم دون تفسير، حيث كان ممثلو الحكومة يرتدون ملابس مدنية ويقبضون عليهم في الشوارع. وفقا للقناة، أبدى الطلاب والمدارس "ارتباكًا واسعا" بشأن أسباب إلغاء التأشيرات وشرعية إجراءات السلطات الأمريكية.

ونقلت "إن بي سي" أيضا عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قيامها بفحص حسابات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على أسباب سحب تأشيراتهم.

وأشارت إلى أن أي علامات مقلقة محتملة بشأن الطالب يتم نقلها إلى خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، والتي بدورها تطلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان يجب إلغاء تأشيرة الطالب. وفقاً لمصادر القناة، إذا قررت الخارجية إلغاء تأشيرة الطالب، يتم إخطار وكلاء إنفاذ الهجرة والجمارك المحليين بضرورة احتجاز الطالب وترحيله.

وكان البيت الأبيض قد طالب سابقا الجامعات الأمريكية بضمان حماية الطلاب من أصل يهودي، مهددا بخفض التمويل. وتأتي المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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