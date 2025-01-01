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رئيس حكومة فرنسي أسبق يدعو الدول الغربية إلى "عزل" إسرائيل ومواجهة "غطرستها"

الأربعاء 21 مايو 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حكومة فرنسي أسبق يدعو الدول الغربية إلى "عزل" إسرائيل ومواجهة "غطرستها"



باريس/سما/

دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان يوم الثلاثاء القوى الغربية إلى "عزل إسرائيل اقتصاديا واستراتيجيا" لمواجهة غطرستها ومنع "التطهير العرقي" في قطاع غزة.


وقال دومينيك دو فيلبان: "نحن نواجه خطة إسرائيلية.. بعد إعادة احتلال غزة، ستكون الخطوة الثانية هي الترحيل، والهدف السياسي لبنيامين نتنياهو وحكومته هو ترحيل سكان غزة، وهو ما يعتبر دليلا على التطهير العرقي والتطهير الإقليمي".


وأضاف أن "الأوروبيين يدركون هذا الأمر جيدا، مشيرا إلى أن "هناك ثلاث خطوات يجب القيام بها على الفور".

"الخطوة الأولى: تعليق الاتفاق الأوروبي مع إسرائيل فورا. فمعظم تجارة إسرائيل تتم مع أوروبا. ثانيا، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب من جميع الدول الأوروبية. ثالثا، إحالة الحكومة الإسرائيلية بأكملها والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال توجيه خطاب جماعي إلى المحكمة".

كما أكد: "إذا كنتم تريدون وقف ما يحدث اليوم، عليكم أن توضحوا لإسرائيل أن لكل أمر ما قبله وما بعده".

ووجه دومينيك دو فيلبان انتقادات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا: "ما هي مصداقيتنا في القضية الأوكرانية إذا كنا لا نملك إلا توقيع بيانات؟ أؤكد لكم أن جاك شيراك لن يرضى اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة".

وحذر إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم أمس من أنهم لن "يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية في غزة، وهددوا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف هجومها العسكري وتطلق المساعدات الإنسانية.

وفي تعليقه على ذلك، قال دو فيلبان إن "قراءة هذا البيان تعطي انطباعا بعجز مرعب.. ما المطلوب لينتقل قادة أوروبا وقادة الغرب من القول إلى الفعل؟".

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