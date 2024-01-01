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"مجموعة مدريد" تعقد قمة عاجلة يوم 25 مايو لبحث تدهور الوضع بغزة

الأربعاء 21 مايو 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مجموعة مدريد" تعقد قمة عاجلة يوم 25 مايو لبحث تدهور الوضع بغزة



غزة/سما/

دعت إسبانيا إلى عقد اجتماع في 25 مايو الجاري لوزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والإسلامية في "مجموعة مدريد" التي أنشئت لدعم فلسطين، بسبب الوضع في قطاع غزة.


وأوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أن "مجموعة مدريد"، التي ستجتمع "لمنع تحول غزة إلى مقبرة جماعية"، تضم بعض الدول الأوروبية والعربية والإسلامية.

وقال بشأن الاجتماع: "نرغب في تسخير كل دعمنا، وقوتنا، وقدرتنا الدبلوماسية في اجتماع الأمم المتحدة المرتقب الشهر المقبل، بهدف تثبيت وتنفيذ حل الدولتين".

وتستضيف مدينة نيويورك الأمريكية في يونيو القادم مؤتمرا بقيادة السعودية وفرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومن المزمع أن تشارك تركيا في الاجتماع المزمع لمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية بهدف ممارسة الضغط الدبلوماسي من أجل إيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وعقد الاجتماع الأخير لمجموعة مدريد في سبتمبر عام 2024، وحضره كل من إسبانيا وتركيا والنرويج وسلوفينيا وإيرلندا وفلسطين والسعودية والأردن ومصر وقطر والبحرين.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".ب

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