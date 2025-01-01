وزير الخارجية الأيرلندي: ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري وانتهاك للقانون الدولي

دبلن/سما/

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس ان ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري.

واضاف ان كل الجهود الدولية فشلت حتى الآن في وقف الحرب على غزة وتعديل سلوك إسرائيل.

وقال ان إسرائيل تستهدف المسعفين والصحفيين والأطفال في غزة ومن الصعب أن نرى ذلك ليل نهار.

واشار الى عرقلة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وقال ان ما سمحت إسرائيل بإدخاله لغزة من مساعدات غير كاف وآلية التوزيع الجديدة غير مجدية.

واكد "ان إسرائيل شنت حملة برية جديدة على قطاع غزة وعقدت الوضع فيه أضعافا وما يجري في غزة إهانة للكرامة البشرية ولم ولن نسكت عنه".

وتابع" نواقيس الخطر تدق بشأن احتمال وفاة 15 ألف طفل في غزة وندين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وحل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام وسنواصل العمل على تحقيقه".

واضاف" سنعمل على إيجاد تشريعات مناسبة لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية".