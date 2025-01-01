  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الأيرلندي: ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري وانتهاك للقانون الدولي

الأربعاء 21 مايو 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأيرلندي: ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري وانتهاك للقانون الدولي



دبلن/سما/

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس ان ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري.

واضاف ان كل الجهود الدولية فشلت حتى الآن في وقف الحرب على غزة وتعديل سلوك إسرائيل.

وقال ان إسرائيل تستهدف المسعفين والصحفيين والأطفال في غزة ومن الصعب أن نرى ذلك ليل نهار.

واشار الى عرقلة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وقال ان ما سمحت إسرائيل بإدخاله لغزة من مساعدات غير كاف وآلية التوزيع الجديدة غير مجدية.

واكد "ان إسرائيل شنت حملة برية جديدة على قطاع غزة وعقدت الوضع فيه أضعافا وما يجري في غزة إهانة للكرامة البشرية ولم ولن نسكت عنه".

وتابع" نواقيس الخطر تدق بشأن احتمال وفاة 15 ألف طفل في غزة وندين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وحل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام وسنواصل العمل على تحقيقه".

واضاف" سنعمل على إيجاد تشريعات مناسبة لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية".

الأكثر قراءة اليوم

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

أمريكا تحض دولا عدة على استقبال فلسطينيين قرروا “طوعا” الخروج من غزة بسبب الحرب الدامية

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد خيارا واحدا أمام حماس في غزة وهو إخلاء سبيل المختطفين ويهددها بـ”قوة نارية هائلة”

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

أبو ظبي تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة لإنقاذ المحاصرين

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

الأخبار الرئيسية

15ipj-15-730x438

إسرائيل تأسف لإطلاق جنودها النار أثناء دخول وفد دبلوماسي لجنين.. والاتحاد الأوروبي يعتبر التهديد “غير مقبول”

682de077423604500501cd98

جندي إسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة من مقابر الجنود الذين قتلوا في غزة (فيديو)

كُفّن ودُفن مؤقتاً في نفق»... مصدران يؤكدان اغتيال محمد السنوار

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية