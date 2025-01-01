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اتفاق لبناني - فلسطيني على لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان ودعم الاونروا

الأربعاء 21 مايو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق لبناني - فلسطيني على لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان ودعم الاونروا



بيروت /سما/

أعلن الرئيسان اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع الالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت، التزامهما بـ«توفير الظروف اللازمة، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان حياةً كريمةً من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية».

وأبدى الجانب الفلسطيني، حسب البيان المشترك، التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، وتعزيز التعاون لضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى «ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة».

كما أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وشدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين مع العمل على زيادة مواردها المالية.

وأدان الجانبان استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وندد الجانبان بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وحثَّا المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

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