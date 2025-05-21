مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

القدس المحتلة/سما/

أكدت مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاربعاء21/5/2025م، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس قد يشكل أساسا لموافقة الطرفين على وقف إطلاق نار.

وقال المصدر لـ" شبكة سي إن إن الامريكية":" إن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح ينسق جهوده مع ويتكوف الذي يتواصل بشكل مباشر مع نتنياهو ومساعديه"، مشدداً على أن "ترامب" يريد التوصل لاتفاق في غزة لكن نتنياهو غير مستعد.

وأضاف:" أن إحباط ترمب من نتنياهو بدأ حتى قبل أن تتخذ الحرب منعطفا مميتا هذا الأسبوع وإحباط ترمب ظهر حين ناقش نتنياهو مع مايكل والتز خيارا عسكريا ضد إيران قبل اجتماعه مع ترمب".

وأوضح أن واشنطن تريد استمرار تدفق المساعدات إلى غزة وهو ما وافقت عليه "إسرائيل" يوم الأحد.

وبشأن زيارة نائب الرئيس "فانس" لـ"إسرائيل"، أوضح أن زيارة فانس كانت ستعد علامة دعم سخي للغاية لما تفعله إسرائيل في غزة وكان يصعب اعتبار واشنطن طرفا محايدا إذا زار فانس إسرائيل خلال توسيع العملية بغزة.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتيناهو" اعادة نص الوفد الاسرائيلي التفاوضي من قطر، بعد وصول مفاوضات وقف اطلاق النار لطريق مسدود بسبب رفض نتنياهو وقف اطلاق النار بشكل كامل وهو ما تطالب به حماس لابرام اي صفقة لتبادل الأسرى انهاء الحرب بشكل تام.

يشار إلى مفاوضات وقف اطلاق النار توقفت بين حماس وإسرائيل بعد استئناف الأخير حربها الشرسة على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي برعاية أمريكية ومصرية وقطرية.