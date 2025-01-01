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بزشكيان يشن هجومًا حادًا على ترامب: أنتم أسوأ اللصوص على وجه الأرض

الأربعاء 21 مايو 2025 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بزشكيان يشن هجومًا حادًا على ترامب: أنتم أسوأ اللصوص على وجه الأرض



وكالات / سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مراسم تكريم الرئيس الشهيد إبراهيم  رئيسي، اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم خلال زيارته للسعودية أنّ “المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد، لكن  في الحقيقة فإنّهم هم أسوأ اللصوص على وجه الأرض، وهم من ينهبون ويسلبون كل البلدان”.
وأضاف بزشكيان: “لأننا لا نسمح لهم بنهب ثرواتنا، يقولون إننا لصوص وناهبون وإرهابيون”، مشيراً إلى أنّ “من يمارس الإرهاب والنهب يتهم الآخرين بالسرقة”.
وقبل أيام، قال الرئيس الإيراني إنّ “الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي يرسلان رسائل متناقضة إلى العالم باسم السلام”، مشيراً إلى أنّ “الرئيس الأميركي يتحدث عن السلام، بينما يعلن في الوقت نفسه عن صناعة أسلحة فتاكة ومدمّرة، ويطلق التهديدات بالحرب”.
وهاجم الرئيس الإيراني الاحتلال، قائلاً إنه “قتل أكثر من 60 ألف إنسان في غزة، ويمنع وصول الماء والغذاء والدواء إلى السكان، في وقت يدّعي فيه حماية الكرامة البشرية”.

وسبق أنّ ردّ بزشكيان، على تصريحات ترامب، متسائلاً: “بأي منطق يزعمون أنّهم صانعو سلام، وفي الوقت نفسه يرسلون الأسلحة والقنابل والصواريخ إلى دول المنطقة؟”، و”كيف يقدموننا على أنّنا من يتسبب بانعدام الأمن، بينما قُتل 60 ألف امرأة وطفل في غزة؟ من هو التهديد الحقيقي؟”، في إشارة إلى الدعم العسكري الأميركي لـ”إسرائيل” خلال الحرب على غزة.

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