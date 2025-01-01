  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة ويجب التصدي لمشروع إسرائيل

الأربعاء 21 مايو 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة ويجب التصدي لمشروع إسرائيل



سما / وكالات /

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن المدنيين الفلسطينيين يعيشون الجحيم في غزة التي تشهد أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في المجر.
وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن “المآسي التي وقعت سابقا في قبرص، وقره باغ (بأذربيجان) والبوسنة، واليوم في غزة تذكرنا بالحاجة للتفكير فيما هو خارج حدودنا أيضا”.
وشدد على ضرورة دعم وحدة أراضي فلسطين ولبنان وسوريا والتصدي للتوسع الإسرائيلي “غير المعترف بالحدود”.

ولفت إلى أهمية جهود العالم التركي في إرساء وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات دون انقطاع وإعادة إعمار القطاع والمساهمة في الجهود من أجل عملية سلام دائمة.
وفيما يخص الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعهد أردوغان، بمواصلة الاتصالات المكثفة مع البلدين من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام عادل.

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا تحض دولا عدة على استقبال فلسطينيين قرروا “طوعا” الخروج من غزة بسبب الحرب الدامية

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد خيارا واحدا أمام حماس في غزة وهو إخلاء سبيل المختطفين ويهددها بـ”قوة نارية هائلة”

عضو كنيست سابق يصف الرضع في غزة بـ”الأعداء” ويدعو للتخلص منهم وقتلهم

أبو ظبي تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة لإنقاذ المحاصرين

جريمة حرب ..مفوض الاونروا : الخطة الاسرائيلية لتوزيع المساعدات تهدف الى التهجير القسري وطرد الفلسطينين خارج قطاع غزة

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

الأخبار الرئيسية

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

غزة : عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة وخروج مشافٍ جديدة عن الخدمة

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

سي ان ان: إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية