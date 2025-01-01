أردوغان: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة ويجب التصدي لمشروع إسرائيل

سما / وكالات /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن المدنيين الفلسطينيين يعيشون الجحيم في غزة التي تشهد أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في المجر.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن “المآسي التي وقعت سابقا في قبرص، وقره باغ (بأذربيجان) والبوسنة، واليوم في غزة تذكرنا بالحاجة للتفكير فيما هو خارج حدودنا أيضا”.

وشدد على ضرورة دعم وحدة أراضي فلسطين ولبنان وسوريا والتصدي للتوسع الإسرائيلي “غير المعترف بالحدود”.

ولفت إلى أهمية جهود العالم التركي في إرساء وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات دون انقطاع وإعادة إعمار القطاع والمساهمة في الجهود من أجل عملية سلام دائمة.

وفيما يخص الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعهد أردوغان، بمواصلة الاتصالات المكثفة مع البلدين من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام عادل.