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"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

الأربعاء 21 مايو 2025 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..



القدس المحتلة / سما/

 اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، الأربعاء، أن قتل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفلسطينيين بمثابة “أيديولوجية مسيانية وقومية وفاشية”.
وجاءت تصريحات يعالون تعليقا على أخرى أدلى بها، الثلاثاء، رئيس حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية.
وقال غولان إن “الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان”.
وعليه، رأى يعالون أن غولان “أخطأ” في تصريحاته، موضحا عبر منشور على منصة “إكس” أن قتل المدنيين الفلسطينيين “ليست هواية بالتأكيد، بل أيديولوجية مسيانية (مفهوم يرى فيه اليهود تفوقهم الروحي والسياسي على الشعوب الأخرى) وقومية وفاشية”.

وأفاد بأن هذه الأيدولوجية التي تتبعها حكومة نتنياهو مدعومة بـ”أحكام حاخامية تقول إنه لا يوجد أبرياء في غزة”.
وتابع يعالون: “هذه ليست هواية، بل سياسة حكومية، هدفها النهائي هو الاحتفاظ بالسلطة”.
ولفت إلى أن تلك السياسة ستقود تل أبيب إلى “الهلاك”، داعيا إلى “استبدالها”.

وأردف يعالون: “ما دامت الحكومة غير مستعدة لإطلاق سراح الرهائن، واستبدال حكومة حماس وليس بحكومة عسكرية إسرائيلية، وإنهاء الحرب، فإننا سوف نستمر في فقدان الرهائن والجنود، وعلى الجانب الآخر (الفلسطينيين) سوف يتعرض المدنيون والأطفال والرضع للأذى”.
ومنتقدا حكومة نتنياهو، أكد يعالون على ضرورة “تغيير الحكومة”، مضيفا: “يجب أن يتم التغيير من خلال استبدال حكومة المتطرفين والمتهربين والفاسدين”.
كما طالب في منشوره بالـ”تظاهر الجماعي والعصيان المدني السلمي”، رفضا لسياسات حكومة نتنياهو في مسار الحرب والتي لم تسفر عن عودة الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس” رغم مرور نحو 20 شهرا على اندلاعها ضد القطاع الفلسطيني.

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