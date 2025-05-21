الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 21-5-2025، أن جيش الاحتلال وسع من نطاق عمليته العسكرية الجارية في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يوسّع نطاق المناورة البرية في قطاع غزة ويدفع بلواء ناحال ولواء جولاني إلى عدة مناطق في قطاع غزة". بحسب قولها.

والليلة الماضية قتل جندي "إسرائيلي" في كمين للمقاومة جنوب قطاع غزة من خلال تفجير عبوة ناسفة في قوة للاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول مقتل جندي إسرائيلي في غزة أمس في كمين للمقاومة.

وقالت القناة 14 العبرية: "الحادثة التي وقعت الليلة الماضية في قطاع غزة، والتي قتل فيها الرقيب أول دانيلو موكانو، تكررت فيها مجددا حالة دخول قوة عسكرية إلى مبنى غير واضح لماذا لم يتم استهدافه أو تمشيطه قبل دخول القوات". وفق قوله.

وأضافت القناة العبرية: "العبوة الناسفة كانت من صنع حماس، وليست عبوة تابعة للجيش الإسرائيلي انفجرت وتسببت في انهيار المبنى". على حد قولها.

وتابعت: "من غير الواضح لماذا نستمر مرة تلو الأخرى في الدخول إلى هذه الكمائن القاتلة".

وكشفت القناة: "دانيلو هو القتيل الثاني منذ بداية عملية "عربات جدعون"، وذلك في وقت لم يبدأ فيه الجيش بعد باستخدام كامل قوته في القتال داخل غزة". وفق قولها.

وأردفت: "غزة مفخخة، هذا ما قامت به التنظيمات خلال وقف إطلاق النار، السؤال هو لماذا لا يتم استخلاص العبر، ونستمر في الدخول إلى هذه المصائد". بحسب تعبيرها.