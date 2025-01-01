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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 21 مايو 2025 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

 ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 90 مواطنا في غارات عنيفة للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتوسيع الاحتلال عملياته جنوب القطاع وشماله.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

-السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني

- 85 شهيدا وعشرات الجرحى

-الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية الشراكة مع تل أبيب

-بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين وتعلق محادثات اتفاق التبادل التجاري مع إسرائيل

-فرنسا: التحرك للاعتراف بدولة فلسطين لن يتوقف

-إصابات في بيتللو ومخيمي العين وعسكر والاحتلال يواصل محاصرة بروقين وكفر الدين

-لواء متقاعد بجيش الاحتلال: اسرائيل تقتل الأطفال كهواية وهي في الطريق لتصبح منبوذة

-روبيو: أميركا لم تبحث ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا

-رئيس الوزراء يوقع قرارا بالمصادقة على إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية

"الأيام":

-90 شهيدا.. غارات عنيفة والاحتلال يوسع عملياته جنوب القطاع وشماله

-البرلمان الإسباني يصادق على اقتراح بحظر تجارة الاسلحة مع إسرائيل

-إسرائيل تطلب من كبار مفاوضيها العودة من الدوحة

-بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتفرض عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية بالضفة

-باريس: التحرك من أجل الاعتراف بدولة فلسطين انطلق ولن يتوقف

-إصابات، بينها حرجة، برصاص مستوطنين في "بيتللو" اقتحامات ومواجهات والعدوان يشتد على جنين وطولكرم

"القدس":

-تسونامي دولي يحاصر إسرائيل

-أكثر من 50 شهيدا خلال 5 ساعات بمجازر مروعة في مختلف أنحاء القطاع

-الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال 48 ساعة

-"الاونروا": نحتاج لدعم هائل بلا انقطاع لضمان وقت الجوع بغزة

-المستوطنون يهاجمون قرية بيتللو

- 103 آلاف خرجوا من القطاع لاعتبارات شخصية إنسانية وليس من باب الهجرة

- 326 وفاة بــــغــــزة بـــســـبـــب ســـوء التغذية خلال 80 يـومـا مـن الحصار

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