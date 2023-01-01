الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عبد القادر القواسمي في الخليل

الخليل/ سما/

هدمت سلطات الاحتلال وللمرة الثانية على التوتالي منزل عائلة الشهيد عبد القادر القواسمي في مدينة الخليل.

وكانت قوات كبيرة ترافقها جرافات قد اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية، منطقة دائرة السير وفرضت طوقاً أمنيا في المنطقة ومنعت حركة المركبات والمواطنين، كما منعت سكان المنازل المجاورة من منزل عائلة الشهيد عبد القادر القواسمي من مغادرة منازلهم.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحلاىل قامت بهدم منزل عائلة الشهيد القواسمي وللمرة الثانية على التوالي، حيث قامت بهدمه في كانون الثاني 2024.

وكان الشهيد عبد القادر القواسمي، قد شارك بتنفيذ عملية اطلاق على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم، و أسفرت عن مقتل اسرائيلي وإصابة ستة آخرين في 16 نوفمبر 2023، برفقة الشهيدبن حسن قفيشة ونصر القواسمي.