غزة : عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة وخروج مشافٍ جديدة عن الخدمة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الخامس والستين لعودة الحرب، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من خمسة وعشرين مواطناً منذ فجر اليوم الأربعاء.

كما أدى تقدم الدبابات الإسرائيلية شمال قطاع غزة إلى خروج مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا عن الخدمة، بعد أن واصل جيش الاحتلال قصف محيطه. وتوقف العمل بمستشفى العودة شرق جباليا جراء إطلاق النار، فيما لا يزال المستشفى الإندونيسي محاصراً.

ويواصل جيش الاحتلال المماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ إذ دخلت فقط خمس شاحنات في اليوم الأول، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تلقت إشعاراً بدخول عشرات الشاحنات يوم الثلاثاء، لكنها لم تخرج من معبر كرم أبو سالم.

في شمال قطاع غزة، استشهد أحد عشر مواطناً وأصيب ثلاثة عشر آخرون إثر استهداف منزل لعائلة نبهان في شارع النزهة بجباليا البلد. كما استشهد طفل وأصيب اثنان وعشرون آخرون في قصف استهدف عمارة جنيد المقابلة لبرج السلطان في جباليا البلد.

واستهدف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة ثاري قرب مسجد عثمان في منطقة بئر النعجة، غرب مخيم جباليا، بالإضافة إلى منزل لعائلة أبو زايدة عند مدخل بئر النعجة في منطقة الفالوجا، غرب المخيم. وواصل جيش الاحتلال إطلاق القذائف المدفعية والنيران باتجاه مناطق شمال غرب بيت لاهيا.

وارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين مساء الثلاثاء، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في شارع نظير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في وسط القطاع، ارتقى خمسة شهداء جراء القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة الكحلوت في منطقة البركة بدير البلح، وهم الطفلة فرح إبراهيم الباز (عامان)، وشقيقها رفيق (خمسة أيام)، ومعتصم إسماعيل الشنطي (تسعة وعشرون يوماً)، ومهند رمضان صباح (خمسة عشر عاماً)، وعبد الله رفيق الكحلوت (ستة وعشرون عاماً).

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين غرب دير البلح. واستشهد الشاب أحمد سهيل الشريف وأصيب عشرة آخرون في قصف بطائرة مسيرة قرب برج الأهرام شمال الزوايدة.

وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدين إثر قصف مدفعي إسرائيلي جنوب شرقي البريج، وهما عبد الله سعيد وسناء سعيد.

في جنوب قطاع غزة، شن جيش الاحتلال أكثر من عشرين غارة جوية على منازل في شرق وجنوب مدينة خان يونس. وتوغلت آليات إسرائيلية في شارع صلاح الدين قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل لعائلة المصري في منطقة التحلية شرق خان يونس. كما استشهد المواطن عبد الله إسماعيل العبد أبو لبدة، وأصيب آخر في قصف استهدف منزلاً في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأدى قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة أبو صلاح في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس إلى استشهاد أربعة مواطنين، فيما ارتقى ثلاثة شهداء في قصف على منزل بمنطقة معن جنوب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مشافي القطاع استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة وثمانين شهيداً ومئتين وتسعين مصاباً.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى ثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمئة وثلاثة وسبعين شهيداً، ومئة وواحد وعشرين ألفاً وستمئة وثمانية وثمانين إصابة.

أما منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة ثلاثة آلاف وأربعمئة وسبعة وعشرين شهيداً، وتسعة آلاف وستمئة وسبع وأربعين إصابة.